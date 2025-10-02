Bergamo l’autopsia del clochard | morto a seguito della caduta

L’ANALISI. Dall’esame è emerso che Dadrah Manjinder ha avuto una emorragia cerebrale per la caduta dalla balaustra. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Clochard trovato morto in via Locatelli a Bergamo, il 1° ottobre l’autopsia

Dall'autopsia è emerso che Dadrah Manjinder ha avuto una emorragia cerebrale per la caduta dalla balaustra in via Locatelli a Bergamo.

bergamo l8217autopsia clochard mortoClochard trovato morto, rintracciata la sorella: si occuperà di funerali e rimpatrio - La donna vive a Latina ed è stata contattata dal Comune di Bergamo: dopo l’autopsia, in programma per la mattina di mercoledì 1° ottobre, farà cremare la salma e riporterà in patria Dadrah ... Riporta ecodibergamo.it

