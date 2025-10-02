Bergamo l’autopsia del clochard | morto a seguito della caduta

L'ANALISI. Dall'esame è emerso che Dadrah Manjinder ha avuto una emorragia cerebrale per la caduta dalla balaustra.

Clochard trovato morto in via Locatelli a Bergamo, il 1° ottobre l’autopsia

