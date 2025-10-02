Bergamo braccio di ferro tra parroco e assessore sulla Ztl | Penalizza i nostri fedeli

Bergamo – Si accende la discussione tra la parrocchia del quartiere di Valverde e il Comune di Bergamo sulla posizione delle telecamere (per ora non ancora accese) che presidiano la nuova Ztl (Zona a traffico limitato) della zona. Il parroco don Michele Cortinovis ha chiesto di spostare di qualche metro gli occhi elettronici per “liberare“ l’accesso ai fedeli al sagrato della chiesa che si trova ai piedi di Porta San Lorenzo e anche del campo di calcio, usato come parcheggio durante le celebrazioni religiose. L’amministrazione comunale lo scorso 15 settembre ha inaugurato infatti la nuova zona a traffico limitato che impedisce la risalita in Città Alta (così come la discesa) se non durante gli orari dello “scavalco“, la scorciatoia utilizzata dagli automobilisti per tagliare il traffico lungo le Mura venete, salendo da via Maironi da Ponte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bergamo, braccio di ferro tra parroco e assessore sulla Ztl: “Penalizza i nostri fedeli”

In questa notizia si parla di: bergamo - braccio

L'apertura del testamento del grande stilista e la sorpresa dell'eredità al suo braccio destro nell'immobiliare: ecco chi è l'ultimo consigliere aggiuntosi alla compagine societaria della Blu Basket Bergamo - Gruppo Mascio - facebook.com Vai su Facebook

L’agguato nel marzo 2024. La vittima ferita a gamba e braccio. L’imputato: «Accuse assurde nei miei confronti». - X Vai su X

Lookman, continua il braccio di ferro tra Atalanta e Inter: tensioni con il giocatore, il rischio che finisca con una rottura - Mentre l’Inter chiede tempo per il caso Lookman, anche se ha appena ricevuto il benestare del fondo Oaktree per un rilancio dell’offerta di 40 milioni, l’Atalanta non sta ... Si legge su bergamo.corriere.it