Bergamo arrestata passeggera a Orio al Serio Nel suo stomaco c' erano 120 ovuli di eroina
Quasi 1,4 kg di eroina nascosta dentro lo stomaco e suddivisa in ben 120 ovuli: è stata arrestata all'aeroporto internazionale Orio al Serio di Bergamo una donna nigeriana di 46 anni e residente in Italia dal 2013. La scoperta. Grazie agli scrupolosi controlli dei funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dei militari della Guardia di Finanza la donna è stata colta in flagranza di reato per traffico di sostanze stupefacenti: proveniente da Bruxelles, ha subito insospettito le forze dell'ordine per non aver saputo fornire le corrette spiegazioni circa il suo breve viaggio che si sarebbe dovuto concludere ad Alghero, per l'assenza di una qualsiasi valigia o bagaglio personale e soprattutto per l'evidente stato di agitazione mentre le venivano poste le domande di rito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
