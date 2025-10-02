Benvenuti nella Broligarchy | come sopravvivere alla broligarchia dei rich bro

Per molti potrebbe essere un termine totalmente nuovo, ma la broligarchy o broligarchia, fa già parte della nostra vita. Una parola creata ad hoc, e che deriva dalla combinazione del termine “oligarchia”, ovvero governo dei pochi, e “bro”, il tipico slang americano usatissimo anche in Italia che indica un fratello o un amico molto stretto, ma che in questo specifico caso, sta per tech bro, ovvero un uomo che si è arricchito grazie alla tecnologia. Cosa significa “Broligarchy”?. Una parola che è nata in seguito a un evento che, tutti o quasi, abbiamo visto anche solo in foto, il giorno del giuramento di Donald Trump come 47esimo presidente degli Stati Uniti, e che ha mostrato un ricco parterre di ospiti e invitati al suo fianco, fatto di uomini (escludendo le eventuali rispettive mogli) e tutti accomunati da un enorme conto in banca. 🔗 Leggi su Robadadonne.it

