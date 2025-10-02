Bento brasiliano a Modena | Spero di onorare la maglia
"Non vedo l’ora di vedervi durante le partite, sperando che ci applaudiate". È questo il primo messaggio di Arthur Bento ai tifosi di Modena Volley, che presto potranno ammirare le giocate del martello brasiliano. Classe 2004, 2.08 metri di altezza ma inusualmente ottime doti di ricezione, Bento è uno dei giocatori giovani che ha più stupito durante l’estate tra Vnl e Mondiale, e si candida per una maglia da titolare, cercando di insidiare Porro e Davyskiba. Intanto si gode il suo primo approccio con "una città molto bella, anche se sono pochi giorni che sono qui" e aspettando le prime partite vere, tra meno di tre settimane, per capire a che livello è rispetto alla SuperLega, dopo un inizio carriera tutto nel campionato brasiliano, nel Minas, e una parentesi in Canada da giovanissimo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: bento - brasiliano
Bento Inter, il portiere brasiliano torna di moda: si è pentito di aver scelto l’Al Nassr, cosa può succedere
Un anno dopo il mancato approdo all’Inter, il nome di Bento Matheus Krepski torna al centro delle cronache di mercato. Secondo Calciomercato.com, il portiere brasiliano non è soddisfatto dell’esperienza all’Al-Nassr e avrebbe cercato il ritorno in Europa, sen - facebook.com Vai su Facebook
http://Cm.com - #Bento pentito dell'Al-Nassr, l'entourage lo propone all'Inter. Ma il brasiliano non scalda #Ausilio and co - X Vai su X
Bento spinge il Brasile . Che gara contro la Cina - Mentre la squadra di Alberto Giuliani a Modena prosegue la preparazione a attende per la nuova settimana l’arrivo di Giovanni Sanguinetti, nelle Filippine i giocatori della Valsa Group proseguono la ... Secondo ilrestodelcarlino.it
Inter, rispunta Bento: proposto il portiere brasiliano - È stato un po’ il tormentone della scorsa estate, quando sembrava che l’Inter fosse disposta a investire una cospicua somma per Bento Matheus Krepski, portiere brasiliano che all’epoca difendeva i ... Scrive calciomercato.com