"Non vedo l’ora di vedervi durante le partite, sperando che ci applaudiate". È questo il primo messaggio di Arthur Bento ai tifosi di Modena Volley, che presto potranno ammirare le giocate del martello brasiliano. Classe 2004, 2.08 metri di altezza ma inusualmente ottime doti di ricezione, Bento è uno dei giocatori giovani che ha più stupito durante l’estate tra Vnl e Mondiale, e si candida per una maglia da titolare, cercando di insidiare Porro e Davyskiba. Intanto si gode il suo primo approccio con "una città molto bella, anche se sono pochi giorni che sono qui" e aspettando le prime partite vere, tra meno di tre settimane, per capire a che livello è rispetto alla SuperLega, dopo un inizio carriera tutto nel campionato brasiliano, nel Minas, e una parentesi in Canada da giovanissimo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bento, brasiliano a Modena: "Spero di onorare la maglia"