Benissimo la legge sull’obesità riconosciuta come malattia cronica ma ora serve sostanza

L’Italia è il primo Paese in Europa a riconoscere l’ obesità come malattia cronica, progressiva e recidivante. È il risultato di una storica approvazione al Senato che trasforma in legge il disegno n. 1483. La nuova legge prevede un programma per la prevenzione e la cura dell’obesità, l’istituzione di un Osservatorio ministeriale per lo studio della malattia, l’obbligo di formazione per medici e pediatri, e finanziamenti dedicati che partono da 700.000 euro per il 2025 fino a 1,2 milioni annui a regime. Non si può non accogliere con enorme favore una misura che, finalmente, riconosce l’obesità come una patologia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

