Benigni al volante senza cintura e con il cellulare in mano | inutili gli avvertimenti dei cittadini | Roberto Roberto… video

“Roberto! Roberto!”, così i romani si appellano al regista toscano Roberto Benigni, ripreso dalle telecamere a Roma mentre si trovava in macchina senza cintura e con il cellulare in mano. I finestrini erano alzati e l’attore, già vincitore dell’Oscar al miglior attore con il film “La Vita è bella”, non si è accorto di niente. Proprio lui che è così innamorato della Costituzione italiana, non sembra essere ugualmente affezionato al Codice della strada. Nel 1990 Benigni ha recitato ne “La voce della luna” di Federico Fellini, dunque è probabile che stesse recitando anche stavolta in un sequel intitolato “La voce dalla cornetta telefonica”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Benigni al volante senza cintura e con il cellulare in mano: inutili gli avvertimenti dei cittadini: “Roberto, Roberto…” (video)

In questa notizia si parla di: benigni - volante

Al volante senza cintura e al telefono, bufera social su Roberto Benigni

Bufera social su Benigni: l’attore beccato al volante senza cintura e al telefono

Benigni al volante mentre parla al telefono e senza cintura. I fan lo salutano, ma lui li ignora - X Vai su X

John Elkann che incontra il Santo Padre e gli spiega come funziona il volante della #ferrari - facebook.com Vai su Facebook

Roberto Benigni ripreso alla guida mentre parla al telefono e senza cintura. I commenti: “Proprio uno del popolo” - Roberto Benigni filmato a Roma mentre guida senza cintura e al telefono: video virale, polemiche social, difese e ironie sul Codice. Lo riporta blitzquotidiano.it

Roberto Benigni beccato al volante al telefono e senza cintura. I fan lo salutano, ma lui li ignora. I commenti: «Proprio uno del popolo!» - Il 72enne attore è stato filmato alla guida della sua Smart in una trafficata strada di Roma e il video è subito diventato virale, scatenando molti commenti negativi (ma c'è anche chi lo difende) ... Come scrive msn.com