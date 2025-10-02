Benevento scende in piazza per la Palestina dopo il caso Flotilla
Tempo di lettura: < 1 minuto Anche Benevento si è mobilitata nelle ultime ore per la causa palestinese, sull’onda delle manifestazioni esplose in Italia e all’estero dopo il caso della Freedom Flotilla, la flottiglia internazionale fermata mentre tentava di portare aiuti umanitari verso Gaza. Nel pomeriggio di oggi decine di cittadini si sono radunati in Piazza Orsini, da dove è partita una marcia solidale che ha attraversato il centro storico. In serata l’iniziativa è proseguita con un sit-in davanti all’ospedale San Pio, con bandiere palestinesi, luci accese e momenti di silenzio in segno di solidarietà con la popolazione civile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
