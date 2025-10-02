Benevento in lizza per la Capitale della Cultura | ecco le altre città candidate

Anteprima24.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 3 minuti Benevento e Pietrelcina insieme per la Capitale italiana della Cultura 2028 con il progetto ‘ Attraversare l’invisibile ‘, che punta a valorizzare il patrimonio storico e culturale del Sannio, unendo tradizione e innovazione. Ma non è l’unica proposta del territorio: come già noto, nel Sannio concorre anche l’ Unione dei Comuni della Città Caudina, con il dossier ‘Terra futura. Europa abita qui’, che valorizza l’identità condivisa dei paesi della storica Valle Caudina. In totale sono 23 le città che si contendono il titolo. Oltre a Benevento e all’ Unione Caudina, le altre candidature sono:  • Anagni (FR) – “Hernica Saxa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

benevento in lizza per la capitale della cultura ecco le altre citt224 candidate

© Anteprima24.it - Benevento in lizza per la Capitale della Cultura: ecco le altre città candidate

In questa notizia si parla di: benevento - lizza

benevento lizza capitale culturaCapitale della cultura, è scontro Mastella-Lega su doppia candidatura - «Sulla vicenda della candidatura alla Capitale della Cultura la mia opinione è che il Sannio dovrebbe correre sotto una sola bandiera, riunificando intelligentemente le due ... msn.com scrive

benevento lizza capitale culturaCapitale italiana della Cultura 2028, Bacoli contenderà il titolo ad altre 22 città: in lizza anche altre 4 campane - Le candidature presentate al Ministero della Cultura, entro la scadenza prevista, offrono un panorama ricco e variegato di progetti culturali ... Secondo napolitoday.it

Cerca Video su questo argomento: Benevento Lizza Capitale Cultura