Benevento in lizza per la Capitale della Cultura | ecco le altre città candidate

Benevento e Pietrelcina insieme per la Capitale italiana della Cultura 2028 con il progetto ' Attraversare l'invisibile ', che punta a valorizzare il patrimonio storico e culturale del Sannio, unendo tradizione e innovazione. Ma non è l'unica proposta del territorio: come già noto, nel Sannio concorre anche l' Unione dei Comuni della Città Caudina, con il dossier 'Terra futura. Europa abita qui', che valorizza l'identità condivisa dei paesi della storica Valle Caudina. In totale sono 23 le città che si contendono il titolo. Oltre a Benevento e all' Unione Caudina, le altre candidature sono: • Anagni (FR) – "Hernica Saxa.

