È arrivato da Rimini dove lavora come cameriere ed è subito corso da sua sorella Antonia che resiste in un letto dell'ospedale di Pozzilli, Isernia. La 17enne è l'unica sopravvissuta alla furia del padre Salvatore Ocone, 58 anni, che ha ucciso la madre Elisabetta Polcino e il fratello 15enne Cosimo. Colpiti con una pietra che l'uomo ha lasciato in casa a Paupisi - Benevento - prima di trascinare i due figli con sé nell'auto in cui i due ragazzi sono stati ritrovati. La ragazza era gravissima ma respirava ancora. Adesso è sedata, dopo aver subito un delicato intervento chirurgico alla testa. I medici sono cauti, bisognerà capire in quali condizioni si risveglierà. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Benevento, il figlio sopravvissuto: "Non posso perdonare mio padre"