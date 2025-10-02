Benevento il figlio sopravvissuto | Non posso perdonare mio padre
È arrivato da Rimini dove lavora come cameriere ed è subito corso da sua sorella Antonia che resiste in un letto dell'ospedale di Pozzilli, Isernia. La 17enne è l'unica sopravvissuta alla furia del padre Salvatore Ocone, 58 anni, che ha ucciso la madre Elisabetta Polcino e il fratello 15enne Cosimo. Colpiti con una pietra che l'uomo ha lasciato in casa a Paupisi - Benevento - prima di trascinare i due figli con sé nell'auto in cui i due ragazzi sono stati ritrovati. La ragazza era gravissima ma respirava ancora. Adesso è sedata, dopo aver subito un delicato intervento chirurgico alla testa. I medici sono cauti, bisognerà capire in quali condizioni si risveglierà. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Paupisi, parla il figlio sopravvissuto di Salvatore Ocone: «Gli volevo bene, ma non lo perdonerò. Mio padre soffriva di depressione, ma nessuno era mai arrivato a pensare una ... - Salvatore Ocone, che martedì all'alba, a Paupisi, ha ucciso a colpi di pietra la moglie Elisabetta Polcino e il figlio Cosimo, ferendo gravemente la figlia Antonia.
