Benessere del Personale Guardia Costiera | Richiesta di inserimento della sede di Vibo Valentia tra le sedi disagiate

Riceviamo e pubblichiamo da Segreteria Generale Nazionale USIM – Come è noto, lo strumento che regola i trasferimenti del personale dei ruoli Sottufficiali, Graduati e Volontari di Truppa del Corpo delle Capitanerie di Porto è la circolare Pers.001 Ed. 2015 e s.m.i. Nell’ambito di tali disposizioni trova applicazione il concetto di “sedi disagiate”, ovvero sedi caratterizzate da particolari condizioni di disagio geografico, ambientale o sociale. Le sedi disagiate sono classificate in tre fasce: – Prima fascia: sedi individuate da specifici provvedimenti di legge o regolamento, con riconosciute agevolazioni. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Benessere del Personale Guardia Costiera: Richiesta di inserimento della sede di Vibo Valentia tra le “sedi disagiate”

