Bending Spoons sarebbe in trattative per comprare anche Aol da Yahoo dopo WeTransfer e Vimeo
Secondo Reuters, l’italiana Bending Spoons avrebbe offerto 1,4 miliardi di dollari a Yahoo per comprare Aol, un pezzo della storia del world wide web. 🔗 Leggi su Wired.it
In questa notizia si parla di: bending - spoons
Round di finanziamento da 500 milioni di euro per l’italiana Bending Spoons
Bending Spoons compra Vimeo per 1,4 miliardi
Bending Spoons porta Vimeo in Italia con una maxi acquisizione da 1,38 miliardi
Ecco cos’è Bending Spoons, la società tech italiana che non smette di crescere • Bending Spoons starebbe trattando con Yahoo per comprare Aol e arricchire il suo portafogli di app. Storia dell'azienda tech Made in Italy - X Vai su X
ICPN segnala due opportunità di @vision_association dedicate a studenti magistrali: Vision Scholarship: una borsa di studio da 5.000€, sponsorizzata da BCG; Paidéia: un programma di 9 mesi con aziende top (BCG, Bending Spoons, Mediolanum…), tra - facebook.com Vai su Facebook
La milanese Bending Spoons vuole AOL, mega trattativa con Yahoo - Per una volta è una società italiana a dominare le anticipazioni nel campo della finanza e della tecnologia: la milanese Bending Spoons tratta con Yahoo, controllata da Apollo Global Management, per ... Scrive macitynet.it
Bending Spoons in trattative per acquistare Aol da Yahoo per 1,4 miliardi di dollari: l’Italia alla conquista di un simbolo di Internet - Secondo Reuters, Yahoo è in trattative avanzate per vendere Aol alla tech italiana Bending Spoons: un ulteriore passo verso una possibile ipo negli Stati Uniti? Riporta msn.com