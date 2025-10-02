Bending Spoons sarebbe in trattative per comprare anche Aol da Yahoo dopo WeTransfer e Vimeo

Secondo Reuters, l’italiana Bending Spoons avrebbe offerto 1,4 miliardi di dollari a Yahoo per comprare Aol, un pezzo della storia del world wide web. 🔗 Leggi su Wired.it

