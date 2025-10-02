Bending Spoons punta Aol | sul piatto 1,4 miliardi di dollari
Bending Spoons continua la sua fase di espansione. Dopo aver acquistato Vimeo per 1,4 miliardi di dollari, la società tecnologica italiana è in trattative avanzate con Yahoo per acquistare Aol alla società tecnologica italiana Bending Spoons per circa 1,4 miliardi di dollari. La notizia è stata. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: bending - spoons
Round di finanziamento da 500 milioni di euro per l’italiana Bending Spoons
Bending Spoons compra Vimeo per 1,4 miliardi
Bending Spoons porta Vimeo in Italia con una maxi acquisizione da 1,38 miliardi
Ecco cos’è Bending Spoons, la società tech italiana che non smette di crescere • Bending Spoons starebbe trattando con Yahoo per comprare Aol e arricchire il suo portafogli di app. Storia dell'azienda tech Made in Italy - X Vai su X
ICPN segnala due opportunità di @vision_association dedicate a studenti magistrali: Vision Scholarship: una borsa di studio da 5.000€, sponsorizzata da BCG; Paidéia: un programma di 9 mesi con aziende top (BCG, Bending Spoons, Mediolanum…), tra - facebook.com Vai su Facebook
Bending Spoon tratta con Yahoo l’acquisizione di AOL. Offerta da 1,4 miliardi di dollari - Secondo quanto riportato dalla Reuters, Yahoo è in trattative avanzate per vendere Aol alla società tech italiana guidata Luca Ferrari per circa ... Come scrive engage.it
Che cosa farà Bending Spoons con Aol - Bending Spoons, uno dei rarissimi unicorni (startup il cui valore supera il miliardo) italiani nota ai più soprattutto per lo sviluppo dell'app Immuni continua con le acquisizioni di spicco: dopo Weet ... Si legge su startmag.it