Bending Spoons punta Aol | sul piatto 1,4 miliardi di dollari

Today.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bending Spoons continua la sua fase di espansione. Dopo aver acquistato Vimeo per 1,4 miliardi di dollari, la società tecnologica italiana è in trattative avanzate con Yahoo per acquistare Aol alla società tecnologica italiana Bending Spoons per circa 1,4 miliardi di dollari. La notizia è stata. 🔗 Leggi su Today.it

bending spoons punta aolBending Spoon tratta con Yahoo l’acquisizione di AOL. Offerta da 1,4 miliardi di dollari - Secondo quanto riportato dalla Reuters, Yahoo è in trattative avanzate per vendere Aol alla società tech italiana guidata Luca Ferrari per circa ... Come scrive engage.it

bending spoons punta aolChe cosa farà Bending Spoons con Aol - Bending Spoons, uno dei rarissimi unicorni (startup il cui valore supera il miliardo) italiani nota ai più soprattutto per lo sviluppo dell'app Immuni continua con le acquisizioni di spicco: dopo Weet ... Si legge su startmag.it

