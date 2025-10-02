Belotti operazione al crociato ok | ecco come cambia l' attacco del Cagliari senza il Gallo

Gazzetta.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attaccante mancherà almeno per sei mesi. Occasione per Sebastiano Esposito ed è tornato anche Luvumbo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Infortunio Belotti, ansia in casa Cagliari: si teme la rottura del crociato! Ecco cosa filtra

Infortunio gravissimo per Belotti, lesione al crociato contro l’Inter: quando tornerà in campo

Infortunio Belotti, confermate le pessime sensazioni: c’è lesione del crociato

belotti operazione crociato okBelotti, operazione al crociato ok: ecco come cambia l'attacco del Cagliari senza il Gallo - Starà fuori almeno sei mesi e Fabio Pisacane da giorni pensa a come strutturare l’attacco del suo Cagliari per il futuro prossimo. Riporta gazzetta.it

belotti operazione crociato okBelotti dall’ospedale: «L’operazione è andata bene, ci vediamo in campo» - Il primo mattoncino è stato messo e adesso bisogna lavorare senza sosta per continuare a costruire». Si legge su unionesarda.it

