Belinelli e il futuro | Non farò mai il coach non mi sento pronto per una battaglia così

Ilnapolista.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marco Belinelli ha rilasciato un’intervista ai microfoni de La Stampa. L’ex giocatore di basket, ritiratosi la scorsa estate, ha parlato di temi riguardanti il futuro ma anche il passato. Le parole di Belinelli. Come è stato il primo weekend da “pensionato” con il basket giocato? «Molto forte emotivamente. Vedere tutti i miei amici, la mia famiglia e impattare con quella dimostrazione d’affetto nell’intervallo di Milano-Virtus è stato stupendo. Pur di esserci, a mia insaputa, hanno fatto di tutto. Alessandro Saponaro ha preso un volo da Miami e Robert Fultz è partito dalla Sardegna. Pajola e Della Valle, pur giocando, hanno fatto i salti mortali e i miei suoceri, i genitori di mia moglie Martina, si sono “sacrificati” a casa con le nostre due figlie. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

belinelli e il futuro non far242 mai il coach non mi sento pronto per una battaglia cos236

© Ilnapolista.it - Belinelli e il futuro: «Non farò mai il coach, non mi sento pronto per una battaglia così»

In questa notizia si parla di: belinelli - futuro

Marco Belinelli torna nella sua San Giovanni, non svela il futuro ma intanto posta tante pagine del Carlino

belinelli futuro far242 coachMarco Belinelli: «Fare il coach? No, non è una cosa che sento mia» - Marco Belinelli esclude per il suo futuro il ruolo da allenatore. Segnala pianetabasket.com

Basket, Belinelli Mvp del campionato. Brienza coach dell’anno - La 38enne guardia della Virtus Bologna, campione Nba con i San Antonio Spurs nel 2014, è stato il ... Secondo repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Belinelli Futuro Far242 Coach