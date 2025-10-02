Belinelli e il futuro | Non farò mai il coach non mi sento pronto per una battaglia così
Marco Belinelli ha rilasciato un’intervista ai microfoni de La Stampa. L’ex giocatore di basket, ritiratosi la scorsa estate, ha parlato di temi riguardanti il futuro ma anche il passato. Le parole di Belinelli. Come è stato il primo weekend da “pensionato” con il basket giocato? «Molto forte emotivamente. Vedere tutti i miei amici, la mia famiglia e impattare con quella dimostrazione d’affetto nell’intervallo di Milano-Virtus è stato stupendo. Pur di esserci, a mia insaputa, hanno fatto di tutto. Alessandro Saponaro ha preso un volo da Miami e Robert Fultz è partito dalla Sardegna. Pajola e Della Valle, pur giocando, hanno fatto i salti mortali e i miei suoceri, i genitori di mia moglie Martina, si sono “sacrificati” a casa con le nostre due figlie. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: belinelli - futuro
Marco Belinelli torna nella sua San Giovanni, non svela il futuro ma intanto posta tante pagine del Carlino
Meet The Best, il workshop sul futuro del basket con Gherardini e Belinelli - X Vai su X
? Il Beli sul passato, presente e futuro della sua carriera. Dagli allenatori con cui si è trovato meglio fino alle dichiarazioni di Zanetti dopo la vittoria dello scudetto a Brescia - facebook.com Vai su Facebook
Marco Belinelli: «Fare il coach? No, non è una cosa che sento mia» - Marco Belinelli esclude per il suo futuro il ruolo da allenatore. Segnala pianetabasket.com
Basket, Belinelli Mvp del campionato. Brienza coach dell’anno - La 38enne guardia della Virtus Bologna, campione Nba con i San Antonio Spurs nel 2014, è stato il ... Secondo repubblica.it