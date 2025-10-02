Belen Rodriguez furiosa con i paparazzi | VIDEO
Belen è stata immortalata mentre litiga con un paparazzo per le strade di Milano, su via corso Garibaldi, questa volta in sua compagnia c'era la piccola Luna Marì L'articolo Belen Rodriguez furiosa con i paparazzi VIDEO proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: belen - rodriguez
Belen Rodriguez passa in Rai, Barbara D’Urso resta a casa: Retroscena e scelte sorprendenti
Belen Rodriguez in compagnia del volto di Canale 5: il gossip si infiamma
Belen e Cecilia Rodriguez, “fatti gravi” che nessuno racconta? Le ultime indiscrezioni
Belen Rodriguez - facebook.com Vai su Facebook
Belen Rodriguez, accesa rissa verbale a Milano: la showgirl finisce al centro di un nuovo scontro in strada - Nelle immagini si vede chiaramente la tensione: Belén stringe forte la mano della piccola e, visibilmente infastidita, lancia l’ennesimo avvertimento ai fotografi. Segnala alfemminile.com
Belen Rodriguez, lite furiosa in strada: “State lontani da me e mia figlia Luna”/ Cos’è successo - Belen Rodriguez è finita al centro di una nuova lite con i paparazzi: la showgirl furiosa in strada a Milano insieme alla figlia Luna Marì ... ilsussidiario.net scrive