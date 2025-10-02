Beko prospettiva entro il 2026 Il ministro lancia la seconda fase

Siena, 2 ottobre 2025 – “Il rilancio industriale del sito Beko di Siena? Entro il prossimo anno”. Parola del ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, ieri in visita nello stabilimento di viale Toselli con il sottosegretario Fausta Bergamotto, il parlamentare senese di FdI, Francesco Michelotti, il sindaco Nicoletta Fabio e il vice Michele Capitani. A fare gli onori di casa, il responsabile delle Relazioni esterne della multinazionale turca, Maurizio Sberna, e il direttore dello stabilimento Stefano Schiazza. Presenti anche i sindacati territoriali. Il messaggio di Urso è stato chiaro: “Con il passaggio dello stabilimento Beko di Siena a Invitalia inizia una seconda fase di ricerca di nuovi investitori per una reindustrializzazione del sito e l’obiettivo è raggiungere questo traguardo entro il 2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Beko, prospettiva entro il 2026”. Il ministro lancia la seconda fase

