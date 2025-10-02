Beautiful | Quanto è grande la famiglia Forrester e come si è allargata nel tempo? Due infografiche ce lo spiegano

2 ott 2025

Vi siate mai chiesti quanto grande sia la famiglia Forrester? Oltre a Eric esiste anche un altro ramo, meno famoso e ricco, da cui provengono Ivy ed Electra, arrivata nelle puntate americane. Due infografiche ci vengono in soccorso per scoprire tutto quello che c'è da sapere sui protagonisti di Beautiful. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

