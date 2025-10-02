Beatrice Venezi non è all’altezza della Fenice Il suo gesto è scolastico non è matura

La direttrice d’orchestra Beatrice Venezi «dovrebbe fare un passo indietro». Nel suo interesse. Perché La Fenice di Venezia «non è una palestra per un giovane direttore, ha bisogno di un nome che aumenti la qualità, non di chi ne approfitta per motivi di carriera». Fabio Lusi, che dirige la sua orchestra a Dallas e in passato ha lavorato al Met di New York e al Maggio Fiorentino, parla in un’intervista al Corriere della Sera. Genovese, 66 anni, Lusi vuole dire due cose: «La scelta di un direttore musicale va condivisa con le masse artistiche, che qui sono state messe di fronte al fatto compiuto. 🔗 Leggi su Open.online