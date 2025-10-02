Beatrice Borromeo incinta sfila Dior alla Paris Fashion Week Ma lei non si presenta
Beatrice Borromeo non c’era alla sfilata di Dior alla Paris Fashion Week. La sua assenza non è passata inosservata, malgrado la parata di star presenti. D’altro canto, da anni lei è il volto della Maison e il fatto che non ci fosse ha fatto scalpore. Anche se c’era da aspettarselo, visto che è incinta e che presto nascerà la sua bambina. Beatrice Borromeo incinta, salta la sfilata di Dior. Beatrice Borromeo dunque non è riuscita a presenziare alla sfilata di Dior, durante la Paris Fashion Week dove è stata presentata la collezione donna primavera-estate 2026, la prima creata del neo direttore artistico Jonathan Anderson. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: beatrice - borromeo
Beatrice Borromeo incinta, Pierre Casiraghi fa paura all’Admiral’s Cup
Beatrice Borromeo incinta e bellissima alla festa. Ma l’assenza di Pierre Casiraghi è pesante
Beatrice Borromeo e il look premaman di Dior
BEATRICE e ARMANI! Alcuni dei look più belli di Beatrice Borromeo in Giorgio Armani. Dagli abiti per le nozze a quelli per il ballo delle rose e per la festa di Monaco. Eleganza milanese nel principato! @astreafilms #beatriceborromeo @biibeep @giorgioarm - facebook.com Vai su Facebook
Beatrice Borromeo incinta, sfila Dior alla Paris Fashion Week. Ma lei non si presenta - Beatrice Borromeo incinta per la terza volta salta la sfilata di Dior alla Paris Fashion Week. Segnala dilei.it
Beatrice Borromeo incinta, assente al grande evento per suo marito Pierre Casiraghi - Alberto di Monaco celebra Pierre Casiraghi per la vittoria all’Admirl’s Cup. Riporta dilei.it