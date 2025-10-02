beatrice borromeo incinta sfila dior alla paris fashion week ma lei non si presenta

Beatrice Borromeo non c’era alla sfilata di Dior alla Paris Fashion Week. La sua assenza non è passata inosservata, malgrado la parata di star presenti. D’altro canto, da anni lei è il volto della Maison e il fatto che non ci fosse ha fatto scalpore. Anche se c’era da aspettarselo, visto che è incinta e che presto nascerà la sua bambina. Beatrice Borromeo incinta, salta la sfilata di Dior. Beatrice Borromeo dunque non è riuscita a presenziare alla sfilata di Dior, durante la Paris Fashion Week dove è stata presentata la collezione donna primavera-estate 2026, la prima creata del neo direttore artistico Jonathan Anderson. 🔗 Leggi su Dilei.it

