Beach volley Italia alla prova messicana | tripla sfida azzurra nel Challenge di Veracruz

Oasport.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Challenge di Veracruz mette subito l’Italia davanti a sfide decisive. La prima semifinale di interesse azzurro si gioca nella Pool A, dove RossiViscovich affrontano i tedeschi JustHuster. È un debutto complicato: i due italiani, chiamati a confermare i progressi mostrati nelle ultime settimane, trovano davanti una coppia giovane ma in costante crescita, capace di reggere l’urto fisico e di giocare con ordine a muro. La sfida mette subito in palio la possibilità di contendere la finale di pool ai favoritissimi americani BudingerEvans, numero uno del tabellone. Per RossiViscovich serviranno lucidità e aggressività, consapevoli che già questo primo incrocio può indirizzare il cammino nel torneo. 🔗 Leggi su Oasport.it

beach volley italia alla prova messicana tripla sfida azzurra nel challenge di veracruz

© Oasport.it - Beach volley, Italia alla prova messicana: tripla sfida azzurra nel Challenge di Veracruz

In questa notizia si parla di: beach - volley

Al Polaresco torna il beach volley dal 23 luglio

Beach volley, insieme all’Assoluto italiano parte la campagna #AdessoPasta

Cittadella dello sport a San Giusto. Dopo il calcio arriva il beach volley

Beach volley, Italia alla prova messicana: tripla sfide azzurra nel Challenge di Veracruz -  La prima semifinale di interesse azzurro si gioca nella Pool A, dove ... Come scrive oasport.it

Si fermano a Eboli i campioni internazionali di Beach Volley Italia Tour - Grande successo a Eboli per lo Sport Open Day per lo sport inteso come aggregazione, partecipazione, disciplina e impegno. Scrive infocilento.it

Cerca Video su questo argomento: Beach Volley Italia Prova