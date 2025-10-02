Il Challenge di Veracruz mette subito l’Italia davanti a sfide decisive. La prima semifinale di interesse azzurro si gioca nella Pool A, dove RossiViscovich affrontano i tedeschi JustHuster. È un debutto complicato: i due italiani, chiamati a confermare i progressi mostrati nelle ultime settimane, trovano davanti una coppia giovane ma in costante crescita, capace di reggere l’urto fisico e di giocare con ordine a muro. La sfida mette subito in palio la possibilità di contendere la finale di pool ai favoritissimi americani BudingerEvans, numero uno del tabellone. Per RossiViscovich serviranno lucidità e aggressività, consapevoli che già questo primo incrocio può indirizzare il cammino nel torneo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Beach volley, Italia alla prova messicana: tripla sfida azzurra nel Challenge di Veracruz