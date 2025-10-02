Battlefield 6 potrebbe vendere più di 5 milioni di copie nella settimana di lancio secondo gli analisti

Il lancio di Battlefield 6, previsto per il 10 ottobre, si preannuncia come uno degli eventi videoludici più importanti dell’anno. Secondo le stime di Ampere, Circana, Newzoo, Press Engine e Video Game Insights, il nuovo sparatutto di Electronic Arts potrebbe vendere oltre cinque milioni di copie già nella settimana di lancio, un risultato che lo collocherebbe tra i debutti più forti nella storia della serie. I dati preliminari sembrano confermare questa fiducia: la beta è stata giocata da 22-25 milioni di utenti, con un picco giornaliero di 10,4 milioni di giocatori, più del doppio rispetto ai numeri registrati da Battlefield 2042. 🔗 Leggi su Game-experience.it

