Battipaglia Nonno Vigile | riaperti i termini per partecipare al progetto

Dopo aver accolto in servizio i primi 6 volontari si riaprono i termini per partecipare al progetto “Nonno Vigile”. I Volontari avranno il compito di fornire un supporto al servizio di vigilanza all’esterno dei plessi scolastici per il periodo ottobre 2025 – maggio 2026. È stato pubblicato nuovamente l’avviso pubblico per aderire all’iniziativa fortemente voluta dall’Amministrazione Francese. Il progetto “NONNO VIGILE” ha lo scopo di coinvolgere la popolazione nello svolgimento di attività utili alla cittadinanza e di tutelare la sicurezza dei ragazzi all’entrata e all’uscita dalle scuole. I Volontari avranno il compito di fornire un supporto al servizio di vigilanza all’esterno dei plessi scolastici per il periodo ottobre 2025 – maggio 2026. 🔗 Leggi su Zon.it

