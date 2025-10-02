Batteri resistenti agli antibiotici da Pisa una prima risposta | ecco gli anticorpi contro il super batterio Klebsiella

Pisatoday.it | 2 ott 2025

Dalla Toscana e da Pisa un risultato che potrebbe segnare una svolta nella lotta contro i batteri resistenti agli antibiotici. Su 'Nature' è stato pubblicato uno studio innovativo sull’efficacia degli anticorpi monoclonali (cioè copie identiche prodotte in laboratorio di un anticorpo naturale). 🔗 Leggi su Pisatoday.it

