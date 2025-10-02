Batteri resistenti agli antibiotici da Pisa una prima risposta | ecco gli anticorpi contro il super batterio Klebsiella
Dalla Toscana e da Pisa un risultato che potrebbe segnare una svolta nella lotta contro i batteri resistenti agli antibiotici. Su 'Nature' è stato pubblicato uno studio innovativo sull'efficacia degli anticorpi monoclonali (cioè copie identiche prodotte in laboratorio di un anticorpo naturale).
Per la prima volta gli scienziati hanno immortalato il momento in cui un antibiotico riesce a distruggere i batteri resistenti, considerati una delle minacce più gravi per la salute globale.
Batteri resistenti agli antibiotici, da Pisa la svolta tanto attesa: ecco gli anticorpi - Marco Falcone: "In futuro questi anticorpi potrebbero essere utilizzati sia per la profilassi dei pazienti fragili colonizzati dal batterio, sia come supporto terapeutico nelle infezioni gravi"
Dalla ricerca toscana svolta sull'antibioticoresistenza - PISA / SIENA: Lo studio all'attenzione internazionale apre nuove prospettive contro le infezioni da Klebsiella pneumoniae, superbatterio fra i più pericolosi