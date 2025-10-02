Batteri resistenti agli antibiotici da Pisa la svolta tanto attesa | ecco gli anticorpi

Pisa, 2 ottobre 2025 – Dalla Toscana e da Pisa un risultato che potrebbe segnare una svolta nella lotta contro i batteri resistenti agli antibiotici. Su Nature è stato pubblicato uno studio innovativo sull’efficacia degli anticorpi monoclonali (cioè copie identiche prodotte in laboratorio di un anticorpo naturale) nel contrastare il superbatterio Klebsiella pneumoniae NDM considerato dall’ Organizzazione mondiale della sanità una minaccia prioritaria per la salute pubblica. Malattie Infettive AOUP, Prof. Marco Falcone pisa - (foto di: ENRICO MATTIA DEL PUNTA) Il lavoro nasce dall’attività clinica e di ricerca dell’Unità operativa di Malattie infettive dell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana, diretta da Marco Falcone, professore di malattie infettive dell’ Università di Pisa, con la partecipazione delle infettivologhe Giusy Tiseo e Valentina Galfo, in collaborazione con la Sezione di Microbiologia batteriologica guidata da Simona Barnini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

