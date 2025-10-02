Bastoni nessuno come lui in Champions League | il nerazzurro primo nella speciale classifica
Bastoni. Alessandro Bastoni si conferma un’arma in più per l’ Inter non solo in fase difensiva, ma anche in attacco. Dopo il cross perfetto a Cagliari per la testa di Lautaro Martinez, il centrale azzurro ha ripetuto il gesto tecnico anche nella sfida di Champions League contro lo Slavia Praga, servendo un altro assist vincente al capitano nerazzurro. Un contributo che testimonia la sua capacità di abbinare qualità e visione di gioco a una solidità difensiva ormai consolidata. Il classe ’99, sempre più maturo e leader della retroguardia interista, ha costruito col tempo una reputazione unica: è uno dei pochissimi difensori capaci di incidere con costanza anche in zona offensiva. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
In questa notizia si parla di: bastoni - champions
Bastoni Inter, che record in Champions: i numeri per il difensore dopo lo Slavia Praga
Bastoni ancora decisivo: dal suo debutto in Champions League è il difensore centrale ad aver servito più assist - X Vai su X
Ajax-Inter, le ufficiali: DEBUTTO IN CHAMPIONS PER PIO ESPOSITO Confermata la news della vigilia: il baby talento dei nerazzurri giocherà dal 1' a causa dei problemi fisici di Lautaro Martinez e Bonny INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni; - facebook.com Vai su Facebook
Inter-Slavia Praga 3-0, pagelle e tabellino: Lautaro Martinez da vero leader nel "giorno di San Siro", Thuram sempre più incontenibile in Champions League - I nerazzurri vincono senza troppi problemi contro lo Slavia Praga: doppietta dell'argentino, in mezzo una rete di Dumfries. Secondo goal.com
Champions League, sorridono Inter, Atalanta e Napoli: Juve beffata - Nella seconda giornata di Champions League, vincono Atalanta, Inter e Napoli, mentre la Juventus non va oltre il pareggio. Si legge su vocidicitta.it