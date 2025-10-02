Bastoni nessuno come lui in Champions League | il nerazzurro primo nella speciale classifica

Bastoni. Alessandro Bastoni si conferma un’arma in più per l’ Inter non solo in fase difensiva, ma anche in attacco. Dopo il cross perfetto a Cagliari per la testa di Lautaro Martinez, il centrale azzurro ha ripetuto il gesto tecnico anche nella sfida di Champions League contro lo Slavia Praga, servendo un altro assist vincente al capitano nerazzurro. Un contributo che testimonia la sua capacità di abbinare qualità e visione di gioco a una solidità difensiva ormai consolidata. Il classe ’99, sempre più maturo e leader della retroguardia interista, ha costruito col tempo una reputazione unica: è uno dei pochissimi difensori capaci di incidere con costanza anche in zona offensiva. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it