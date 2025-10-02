basket serie c san marino pronto al debutto a fossombrone

È la settimana dell’esordio e la Pallacanestro Titano di coach Stefano Rossini sta lavorando per partire nella maniera migliore. La prima palla a due verrà alzata domenica 5 a Fossombrone alle 18, nella tana di una Bartoli Mechanics che rimane una delle squadre più accreditate del girone. Il raggruppamento a 11, con turni di riposo alternati, non sembra proporre formazioni ingiocabili come Forlimpopoli l’anno scorso e per la vetta ci sarà battaglia. In questa lotta vogliono entrare anche i Titans, l’anno scorso rimasti fuori dai playoff e questa volta con ambizioni diverse. Il gruppo è più profondo e qualitativo, con un big come Pietro Ugolini tornato nella terra natale dopo le esperienze in categorie superiore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

