Basket serie C San Marino pronto al debutto a Fossombrone
È la settimana dell’esordio e la Pallacanestro Titano di coach Stefano Rossini sta lavorando per partire nella maniera migliore. La prima palla a due verrà alzata domenica 5 a Fossombrone alle 18, nella tana di una Bartoli Mechanics che rimane una delle squadre più accreditate del girone. Il raggruppamento a 11, con turni di riposo alternati, non sembra proporre formazioni ingiocabili come Forlimpopoli l’anno scorso e per la vetta ci sarà battaglia. In questa lotta vogliono entrare anche i Titans, l’anno scorso rimasti fuori dai playoff e questa volta con ambizioni diverse. Il gruppo è più profondo e qualitativo, con un big come Pietro Ugolini tornato nella terra natale dopo le esperienze in categorie superiore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: basket - serie
Basket, serie B | Roberto Consigli al Golfo Piombino, sarà il nuovo general manager: "Libertassino per sempre, ma carico per questa avventura"
Basket serie A2 | Libertas, debutto contro Sella Cento: ecco la prima giornata di campionato
Basket, Serie C: Gaw Assi Brindisi scatenata, arriva anche Nicolas Maffei
IL GRUPPO AMADORI DIVENTA “OFFICIAL PROTEIN PARTNER” DI LEGA BASKET SERIE A E LANCIA IL VODCAST SU SPORT E ALIMENTAZIONE CON CARLTON MYERS, PIERLUIGI PARDO E I CAMPIONI DEL PARQUET L’annuncio in occasione della - facebook.com Vai su Facebook
Anche la Lega Basket Serie A partecipa a $BeActive , l’evento internazionale promosso per il decimo anno dalla Commissione europea, che celebra la “vita attiva” e la pratica sportiva da vivere con costanza, regolarità e passione legabasket.it/news/136279 - X Vai su X
Serie C Basketball: San Marino ready for its debut in Fossombrone - È la settimana dell’esordio e la Titan Basketball of coaches Stefano Rossini sta lavorando per partire nella maniera migliore. Scrive sport.quotidiano.net
Basket serie C – Tea Energia SPX e Viadana pronte per l’esordio - Mantova Il Tea Energia San Pio X torna in campo questa sera, alle ore 20. Scrive vocedimantova.it