Si avvicina la seconda trasferta di fila per l’Adamant, attesa domenica pomeriggio nella tana della Virtus Imola, al Pala Ruggi, da un’altra sfida salvezza dopo quella vinta a San Severo. I biancazzurri sono tornati ad allenarsi a pieno regime, ed anche Casagrande è rientrato in gruppo avendo smaltito il problema alla schiena che lo ha costretto ai box nella gara giocata in terra pugliese. Ferrara incrocerà una squadra sulla carta alla portata, e già nettamente battuta in preseason, ma caricata dalla vittoria di pochi giorni fa contro Fabriano, un successo agevole per certi versi anche sorprendente visti i valori dei due organici. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket serie b. Adamant a Imola, i tifosi si organizzano per il derby del Pala Ruggi