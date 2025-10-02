Basket serie b Adamant a Imola i tifosi si organizzano per il derby del Pala Ruggi
Si avvicina la seconda trasferta di fila per l’Adamant, attesa domenica pomeriggio nella tana della Virtus Imola, al Pala Ruggi, da un’altra sfida salvezza dopo quella vinta a San Severo. I biancazzurri sono tornati ad allenarsi a pieno regime, ed anche Casagrande è rientrato in gruppo avendo smaltito il problema alla schiena che lo ha costretto ai box nella gara giocata in terra pugliese. Ferrara incrocerà una squadra sulla carta alla portata, e già nettamente battuta in preseason, ma caricata dalla vittoria di pochi giorni fa contro Fabriano, un successo agevole per certi versi anche sorprendente visti i valori dei due organici. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
