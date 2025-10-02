Prende il via questo fine settimana il massimo campionato italiano di basket, anticipato dal ricco antipasto della Supercoppa Italiana vinta domenica dall’EA7 Emporio Armani Milano all’Unipol Forum di Assago con la vittoria netta su Brescia. E proprio l’Olimpia Milano è una delle due formazioni in pole position anche per la conquista dello scudetto. La squadra di Ettore Messina e la Virtus Bologna sono, come ormai da qualche anno, le due principali pretendenti al titolo, con gli emiliani che difenderanno lo scudetto conquistato pochi mesi fa. Entrambe hanno aggiunto qualità e quantità al proprio roster, con l’ EA7 Emporio Armani che forse al momento sembra avere qualcosa in più dell’Olidata. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket, Serie A 2025-2026: le favorite. Milano e Bologna sempre in pole position