Basket femminile Serie A1 2025-2026 | le favorite Schio-Venezia è sempre qui il duello?
Sarà ancora Famila Schio contro Reyer Venezia? Sembrerebbe di sì, a giudicare dal combinato disposto della forza dei loro roster e dalle intenzioni che le due squadre hanno, oltre che nella prossima Serie A1, anche in Europa. Sono loro le formazioni più attrezzate del massimo campionato, sono loro che sono intenzionate a spartirsi la torta dell’universo femminile allo stato attuale delle cose. Per Schio roster per metà rinnovato, come anche guida in panchina. Con Victor Lapena al ponte di comando è arrivata anche Maria Conde da Praga, uno dei tre grandi colpi (senza nulla togliere al resto della costruzione della squadra) dell’estate scledense. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: basket - femminile
BASKET - "B» FEMMINILE. Green Le Mura. Riconfermata anche la play Dianda
Basket femminile, Europeo U18: Italia-Cechia 64-47. Ora sfida alla Francia
Basket femminile, troppa Francia per l’Italia che cede nei quarti degli Europei Under 18
A.D. Basket Femminile Pontedera - facebook.com Vai su Facebook
La stagione LBF sta per iniziare e c’è subito un trofeo in palio Domani al via la Famila Supercoppa 2025 Tutte le partite in chiaro su FLIMA http://flima.tv Tutte le info su http://legabasketfemminile.it #LBFLIVE - X Vai su X
Basket femminile, Serie A1 2025-2026: le favorite. Schio-Venezia, è sempre qui il duello? - Sembrerebbe di sì, a giudicare dal combinato disposto della forza dei loro roster e dalle intenzioni che le ... Secondo oasport.it
La LBF su RaiSport anche per la stagione 2025/2026 - La Lega Basket Femminile ha il piacere di comunicare la partnership con la RAI per la trasmissione in chiaro della Serie A1 2025/2026 e Coppa Italia ... Da basketinside.com