Basket femminile Serie A1 2025-2026 | le favorite Schio-Venezia è sempre qui il duello?

Sarà ancora Famila Schio contro Reyer Venezia? Sembrerebbe di sì, a giudicare dal combinato disposto della forza dei loro roster e dalle intenzioni che le due squadre hanno, oltre che nella prossima Serie A1, anche in Europa. Sono loro le formazioni più attrezzate del massimo campionato, sono loro che sono intenzionate a spartirsi la torta dell'universo femminile allo stato attuale delle cose. Per Schio roster per metà rinnovato, come anche guida in panchina. Con Victor Lapena al ponte di comando è arrivata anche Maria Conde da Praga, uno dei tre grandi colpi (senza nulla togliere al resto della costruzione della squadra) dell'estate scledense.

