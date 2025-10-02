Basket Eurolega | l’Olimpia Milano lotta fino in fondo ma si deve arrendere nel finale al Partizan Belgrado

Arriva la prima sconfitta stagionale in Eurolega per l’ Olimpia Milano, battuta a Belgrado dal Partizan con il punteggio finale di 80-78. Match duro nel quale i lombardi hanno praticamente sempre rincorso, riavvicinandosi nel finale dopo uno svantaggio di 20 lunghezze ed avendo addirittura la palla della vittoria nel finale. Tra i serbi, grande prestazione di Sterling Brown con 20 punti, assistito dai 15 di Carlik Jones. All’Olimpia non sono bastati i 21 di Shavon Shields, colpito anche nel finale da un problema fisico, ed i 12 di Marko Guduric. I ritmi in avvio sono alti ed è la tripla di Sterling Brown a muovere per la prima volta il punteggio. 🔗 Leggi su Oasport.it

