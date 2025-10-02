Basket Eurolega | l’Olimpia Milano lotta fino in fondo ma si deve arrendere nel finale al Partizan Belgrado
Arriva la prima sconfitta stagionale in Eurolega per l’ Olimpia Milano, battuta a Belgrado dal Partizan con il punteggio finale di 80-78. Match duro nel quale i lombardi hanno praticamente sempre rincorso, riavvicinandosi nel finale dopo uno svantaggio di 20 lunghezze ed avendo addirittura la palla della vittoria nel finale. Tra i serbi, grande prestazione di Sterling Brown con 20 punti, assistito dai 15 di Carlik Jones. All’Olimpia non sono bastati i 21 di Shavon Shields, colpito anche nel finale da un problema fisico, ed i 12 di Marko Guduric. I ritmi in avvio sono alti ed è la tripla di Sterling Brown a muovere per la prima volta il punteggio. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: basket - eurolega
Basket: Eurolega ed EuroCup, ecco i calendari di Olimpia Milano, Virtus Bologna, Venezia e Trento
Pallacanestro, Trofeo Lovari al profumo di Eurolega: Libertas invitata al basket delle grandi con Virtus Bologna, Napoli e Partizan Belgrado
Basket: Eurolega femminile 2025-2026, il sorteggio. Schio con Sopron, Venezia-Stella Rossa nelle qualificazioni
Basket. Saliou Niang, che debutto in Eurolega! https://lecconotizie.com/sport/mandello-sport/basket-saliou-niang-che-debutto-in-eurolega/… via @Lecco Notizie - X Vai su X
SALIOU NIANG. Credits: Basket en Movistar Plus+ #EuroLeague #EuroLega #Niang #VirtusBologna #Virtus #Bologna #RealMadrid - facebook.com Vai su Facebook
Eurolega, Partizan-Milano alle 20.30 su Sky Sport Basket: risultato live - 45 su Sky Sport Max comincia la sfida tra il Real Madrid, sconfitto all’esordio a Bologna dalla Virtus, e l’Olympiac ... sport.sky.it scrive
LIVE Partizan Belgrado-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: nuova trasferta ostica in Serbia - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Partizan Belgrado- Lo riporta oasport.it