È stata una Virtus Bologna sorprendente ed efficace quella vista all'opera nella prima giornata dell' Eurolega 2025-2026. Le V-nere hanno battuto il Real Madrid al Paladozza, al termine di una partita giocata su ritmi elevati. La settimana europea della compagine bolognese non è però terminata, e la Virtus scenderà ancora in campo domani, venerdì 3 ottobre, per sfidare Valencia. Secondo avversario spagnolo in altrettante gare, questa volta però da affrontare in trasferta. La squadra iberica ha dimostrato tutto il suo valore battendo nel primo turno Lyon-Villeurbanne con il punteggio di 77-80, ottenendo la prima vittoria della sua Eurolega.

© Oasport.it - Basket, Eurolega: la Virtus Bologna affronta Valencia in una trasferta insidiosa