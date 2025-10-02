Basket Eurolega | la Virtus Bologna affronta Valencia in una trasferta insidiosa
È stata una Virtus Bologna sorprendente ed efficace quella vista all’opera nella prima giornata dell’ Eurolega 2025-2026. Le V-nere hanno battuto il Real Madrid al Paladozza, al termine di una partita giocata su ritmi elevati. La settimana europea della compagine bolognese non è però terminata, e la Virtus scenderà ancora in campo domani, venerdì 3 ottobre, per sfidare Valencia. Secondo avversario spagnolo in altrettante gare, questa volta però da affrontare in trasferta. La squadra iberica ha dimostrato tutto il suo valore battendo nel primo turno Lyon-Villeurbanne con il punteggio di 77-80, ottenendo la prima vittoria della sua Eurolega. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: basket - eurolega
Basket: Eurolega ed EuroCup, ecco i calendari di Olimpia Milano, Virtus Bologna, Venezia e Trento
Pallacanestro, Trofeo Lovari al profumo di Eurolega: Libertas invitata al basket delle grandi con Virtus Bologna, Napoli e Partizan Belgrado
Basket: Eurolega femminile 2025-2026, il sorteggio. Schio con Sopron, Venezia-Stella Rossa nelle qualificazioni
Basket. Saliou Niang, che debutto in Eurolega! https://lecconotizie.com/sport/mandello-sport/basket-saliou-niang-che-debutto-in-eurolega/… via @Lecco Notizie - X Vai su X
SALIOU NIANG. Credits: Basket en Movistar Plus+ #EuroLeague #EuroLega #Niang #VirtusBologna #Virtus #Bologna #RealMadrid - facebook.com Vai su Facebook
Basket, Eurolega: la Virtus Bologna affronta Valencia in una trasferta insidiosa - È stata una Virtus Bologna sorprendente ed efficace quella vista all'opera nella prima giornata dell'Eurolega 2025- Riporta oasport.it
Dove vedere in tv Valencia-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming - Non si ferma l'Eurolega di basket 2026 e, dopo una prima giornata già sorprendente, le squadre scenderanno nuovamente in campo questa settimana per nuove ... oasport.it scrive