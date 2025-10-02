Gli esami non finiscono mai e la Svethia è ora atteso da quello di Canosa dove domenica affronterà una neo promossa nel campionato di basket di serie B di basket Interregionale. "Giocheremo – sottolinea Marco Schiavi, tecnico della Svethia Recanati – galvanizzata dal successo a Vasto dopo tre supplementari che avrà aumentato l’entusiasmo della neopromossa". Anche Recanati è reduce dal successo interno con Senigallia al termine di una partita emozionante. "È una vittoria – osserva il tecnico – che ci trasmesse ancora più carica, eravamo ben consapevoli del valore di Senigallia come avevano potuto toccare con mano poco tempo fa in occasione del torneo di Porto Recanati". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket B Interregionale: "Recanati, a Canossa ci attende un esame"