Barriere architettoniche la Regione stanzia 2,7 milioni per i cittadini

Corrieretoscano.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Toscana stanzia oltre 2,7 milioni di euro per abbattere le barriere architettoniche nelle abitazioni private. Le risorse saranno distribuite ai Comuni, che provvederanno all’erogazione dei contributi ai cittadini. Il provvedimento, approvato nell’ultima seduta di giunta, copre il fabbisogno espresso dai Comuni toscani per le quasi 500 domande presentate nel 2024 e già ammesse a finanziamento per il 2025. I contributi verranno concessi in base alle spese realmente sostenute dai cittadini. “Grazie al lavoro congiunto con i Comuni – hanno dichiarato il presidente della Regione e l’assessora alle politiche sociali – l’iter si è ridotto notevolmente, garantendo tempi più rapidi e maggiore efficacia. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

