Barocco Festival | quattro clavicembali in un' unica serata nel segno di Bach

Brindisireport.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - C'è un punto della storia in cui il clavicembalo, da principe della musica da camera diventa strumento di “spettacolo”. Johann Sebastian Bach lo intuì con geniale chiarezza trasformando la tastiera in palcoscenico e il contrappunto in drammaturgia. Sabato 4 ottobre, alle ore 20.30, la. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: barocco - festival

Fondazione Napolitano, da sabato 26 ad Anacapri il festival “Dal Barocco al Jazz”

La magia del barocco al chiostro del comune: a Opera Seme festival va in scena “Alcina” di Händel”

Rassegna itinerante di musica: il “Barocco Festival Leonardo Leo” giunge alla 28esima edizione

barocco festival quattro clavicembaliBrindisi, 'Barocco Festival': quattro clavicembali, un'impresa storica - C’è un punto della storia in cui il clavicembalo, da principe della musica da camera diventa strumento di "spettacolo". Scrive giornaledipuglia.com

Settimane Barocche 2025: 22 eventi tra Brescia e Bergamo - La 23esima edizione dal 3 ottobre al 2 dicembre in luoghi d’arte tra le due province, con i Virtuosi Italiani e ospiti come Bahrami, Malov, Citterio e Uri Caine ... Lo riporta giornaledibrescia.it

Cerca Video su questo argomento: Barocco Festival Quattro Clavicembali