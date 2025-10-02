Bari Sibilli squalificato per otto mesi per scommesse | affronterà anche un percorso riabilitativo

Giuseppe Sibilli, trequartista del Bari, è stato squalificato per otto mesi con l’accusa di aver scommesso su siti legali sui risultati di partite di calcio italiano, europeo e internazionale. Le scommesse risalgono alle stagioni 202223 (in quel momento giocava nel Pisa), 202324 (al Bari, con cui segnò anche 12 gol) e 201425, annata in cui giocò tra Bari e Sampdoria. Le giocate effettuate comportano una violazione dell’articolo 4, comma 1, e dell’articolo 24,comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva. Il calciatore del Bari era già stato interrogato a giugno sulle giocate effettuate e da subito si è mostrato collaborativo con la Procura federale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

