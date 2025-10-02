Bari ricorda Gaetano Marchitelli vittima innocente di mafia | Sogni rubati a un bravo ragazzo di 15 anni
Una corona di fiori è stata deposta presso la lapide in piazza Umberto I, a Carbonara. Questa mattina, nel ventiduesimo anniversario dell’omicidio di Gaetano Marchitelli, l’assessore alla Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale, Nicola Grasso, è intervenuto alla cerimonia promossa. 🔗 Leggi su Baritoday.it
