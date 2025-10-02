Bari-Padova settima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la settima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I pugliesi cercano la prima vittoria scacciacrisi contro i veneti che stanno recuperando il terreno perso. Bari-Padova si giocherà sabato 4 ottobre 2025 alle ore 15 presso lo stadio San Nicola. BARI-PADOVA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I pugliesi sono entrati in una sorta di tunnel: nessuna vittoria nelle prime sei giornate di campionato, ma solo tre pareggi e tre sconfitte. Serve una risposta immediata ed invertire la rotta, perchè la zona playout è dietro l’angolo. I veneti, al contrario, sono la bella sorpresa della cadetteria: nono posto a quota 8 punti, con due vittorie, due pareggi e due sconfitre. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
