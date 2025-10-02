Bari in piazza per la Palestina e la Flotilla | domani mattina corteo per le vie del centro

Partirà alle 9 dal molo San Nicola di Bari il corteo dello sciopero generale per la Palestina e la Global Sumud Flotilla, il raggruppamento di barche con a bordo numerosi attivisti umanitari, bloccati dalla Marina israeliana mentre erano a ridosso delle acque di Gaza. Le imbarcazioni avevano a. 🔗 Leggi su Baritoday.it

