Bari approvata la delibera | accorpamenti evitati per il prossimo anno

Per il prossimo anno scolastico non ci sarà nessun dimensionamento scolastico. La Città Metropolitana ha confermato di non procedere con accorpamenti per le scuole secondarie di. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Bari, approvata la delibera: accorpamenti evitati per il prossimo anno

In questa notizia si parla di: bari - approvata

Durante l’ultima seduta del Consiglio Comunale di Rocca Priora è stata approvata all’unanimità una mozione contro i circhi che utilizzano animali nei propri spettacoli #castellinotizie - facebook.com Vai su Facebook

Pochi giorni fa abbiamo approvato in Giunta comunale il piano per il recupero dell’ex Masseria Borracci, un edificio che da anni si trova in rovina all’ingresso di Bari e che presto diventerà una Masseria didattica. ? https://facebook.com/share/p/1GtViKzmsE/? - X Vai su X

Bari, approvata la delibera: accorpamenti evitati per il prossimo anno - La Città Metropolitana ha confermato di non procedere con accorpamenti per le scuole secondarie ... Da quotidianodipuglia.it

Le scuole tra cantieri e accorpamenti, nuovo anno e vecchi problemi: «Vogliamo sedi idonee» - Dalla prossima settimana 163mila studenti di Bari e provincia torneranno tra i banchi, tra vecchi e nuovi problemi, con alcune classi che partiranno già da lunedì, in anticipo rispetto al calendario ... Da quotidianodipuglia.it