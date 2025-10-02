Barche Flotilla trainate a porto Ashdod
9.00 30 gli italiani a bordo delle barche della Flotilla che sono stati fermati dalle forze israeliane nell'abbordo. Le barche fermate saranno al porto di Ashdod nel pomeriggio.L'operazione della Marina militare israeliana di traino sarà molto lenta per non creare pericoli avendo molte barche al traino.16 le Israeli Navy impegnate nell'operazione. Nel porto di Ashod i membri della Flotilla verranno identificati e fermati. Domani i primi rimpatri degli attivisti fermati che accetteranno di lasciare volontariamente Israele. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
