Barca Mikeno la Flotilla denuncia la scomparsa dai radar ma Israele nega | Non ha violato il blocco

Sono 40 le barche della Global Sumud Flotilla che l’Idf ha abbordato prendendone il controllo. Secondo i media turchi, una, la Mikeno, avrebbe “bucato” il blocco navale riuscendo ad entrare nelle acque di Gaza. Ma Israele nega, affermando che nessuna delle imbarcazioni della flottiglia è riuscita a raggiungere le zone di navigazione controllate al largo . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Barca Mikeno, la Flotilla denuncia la scomparsa dai radar ma Israele nega: “Non ha violato il blocco”

