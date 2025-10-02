Bar Carlino la festa è qui Oggi la seconda puntata

Oggi pomeriggio torna Bar Carlino, il nostro salotto interamente rossoblù che accompagna tifosi, lettori e appassionati lungo la corsa del Bologna in Europa League. Dalle 17 alle 18, infatti, i nostri cronisti vi aspettano per la seconda puntata della nuova edizione del nostro programma che va in onda sul digitale terrestre su Canale 88 e sui nostri canali social. La trasmissione - realizzata in collaborazione con Confcommercio Ascom, Banca di Bologna, EcoSer, Caffè 14 Luglio e Ospedale Santa Viola - anima, come ormai da tradizione, il pre-partita europeo della squadra di mister Italiano, sul prato del Dall’Ara alle 18. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

