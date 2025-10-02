Bando Work in Sport due milioni di euro per riqualificare impianti sportivi e palestre

Padovaoggi.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna Work in Sport, il bando promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo per sostenere interventi di adeguamento e riqualificazione degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche nelle province di Padova e Rovigo.L’iniziativa, che mette a disposizione due milioni di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

