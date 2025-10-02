Bando Sentieri quattrocentomila euro per la manutenzione
C’è un modo semplice per scoprire la bellezza della nostra provincia: mettersi in cammino. E proprio per rendere i sentieri più sicuri, curati e accessibili, la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ha appena lanciato il bando "Sentieri", con un budget di 400mila euro. L’obiettivo è duplice: da un lato il miglioramento della sicurezza e della percorribilità dei cammini, dall’altro la valorizzazione del patrimonio ambientale, con ricadute positive non solo culturali, ma anche sociali ed economiche per le comunità locali. Un modo per vivere e promuovere il territorio in modo lento e consapevole. 🔗 Leggi su Lanazione.it
