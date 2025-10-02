Bando per i negozi sfitti Le vetrine da riaccendere

Il municipio di Castel Guelfo ha aderito all’avviso pubblico ‘Vetrina: Spazi che diventano impresa’ della Città metropolitana. L’obiettivo è quello di riqualificare e rilanciare il commercio di prossimità attraverso il riutilizzo di unità immobiliari sfitte a destinazione d’uso commerciale e artigianale. Un’opportunità per convertire il desolante colpo d’occhio delle vetrine a luci spente dei negozi situati al piano terra, di proprietà pubblica o privata, nei centri storici dei paesi o in aree con spiccata vocazione commerciale, in nuove attività. Una freccia in più nella faretra degli enti per favorire l’insediamento di micro e piccole imprese capaci di generare valore sociale, attrattività e vivibilità urbana integrando attività economiche e servizi alla comunità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

