Bando per i negozi sfitti Le vetrine da riaccendere
Il municipio di Castel Guelfo ha aderito all’avviso pubblico ‘Vetrina: Spazi che diventano impresa’ della Città metropolitana. L’obiettivo è quello di riqualificare e rilanciare il commercio di prossimità attraverso il riutilizzo di unità immobiliari sfitte a destinazione d’uso commerciale e artigianale. Un’opportunità per convertire il desolante colpo d’occhio delle vetrine a luci spente dei negozi situati al piano terra, di proprietà pubblica o privata, nei centri storici dei paesi o in aree con spiccata vocazione commerciale, in nuove attività. Una freccia in più nella faretra degli enti per favorire l’insediamento di micro e piccole imprese capaci di generare valore sociale, attrattività e vivibilità urbana integrando attività economiche e servizi alla comunità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Negozi, uffici e spazi culturali nelle palazzine Liberty, aperto il bando
Il Comune di Bracca sostiene il commercio di prossimità! È online il nuovo bando per l'apertura di un negozio di vicinato, con l'obiettivo di promuovere l'economia locale e valorizzare le attività a servizio dei cittadini.
In tre anni, oltre 100 fra piccoli negozi, start up, artigiani e associazioni hanno aperto in spazi del @ComuneMI, a canone agevolato, tramite bando. L'ultimo è aperto fino al 14 ottobre: 14 locali, anche in centro.
Bando per i negozi sfitti. Le vetrine da riaccendere - Contributi fino a 10mila euro per aprire piccole attività nei locali rimasti vuoti. Segnala ilrestodelcarlino.it
Seimila euro per ogni negozio vuoto: a Zola Predosa il bando salva-vetrine - Il Comune ha pubblicato un bando per l'erogazione di quattro contributi da 6mila euro ciascuno per l'avvio di attività economiche in locali commerciali sfitti co ... Come scrive bolognatoday.it