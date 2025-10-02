Bando da 3 milioni per la pesca Sammartino | Risposta concreta alle sfide quotidiane delle marinerie
Al via bando da 3 milioni di euro per il miglioramento delle infrastrutture e dei servizi nei porti di pesca e nei luoghi di sbarco. Il provvedimento, che prevede finanziamenti fino a 1,5 milioni di euro per ogni progetto, si rivolge ai Comuni, alle Autorità di sistema portuale del mare e ai. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Sicilia, bando da 3 milioni per servizi nei porti: cosa prevede - Al via bando da 3 milioni di euro per il miglioramento delle infrastrutture e dei servizi nei porti di pesca e nei luoghi di sbarco. Si legge su livesicilia.it
Pesca, al via bando da 3 milioni di euro. Sammartino: “Risposta concreta alle sfide quotidiane delle marinerie” - Il provvedimento, che prevede finanziamenti fino a 1,5 milioni di euro per ogni progetto, si rivolge ai Comuni, alle Autorità di sistema portuale del mare e ai gestori di porti di pesca ... ilsicilia.it scrive