Via libera alla graduatoria generale provvisoria per gli alloggi di edilizia residenziale, a seguito delle 327 domande pervenute per il bando indetto dal Comune ad aprile del 2024. La graduatoria, che in quanto provvisoria darà la possibilità agli aspiranti assegnatari di verificare il punteggio attribuito e di presentare eventuali osservazioni oeventuali integrazioni, è costituita da 300 nuclei familiari: 108 con un solo componente, 69 con due, 56 con tre, 30 con quattro, 26 con cinque e 11 con sei e più componenti. Nel bando precedente le domande erano state 369. "Un passaggio importante – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – per poter dare risposte concrete ai tanti cittadini che hanno bisogno di una casa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bando case popolari. Graduatoria, via libera. Le domande sono 327