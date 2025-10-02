Banconota da 5 sterline di Re Carlo venduta a 3.200 euro | come riconoscere i pezzi rari che valgono una fortuna

Perché una banconota da 5 sterline di Re Carlo può valere 3.200 euro?. Una normale banconota da 5 sterline, pari a poco più di 5,50 euro di valore nominale, può trasformarsi in un piccolo tesoro. È il caso di un esemplare raffigurante Re Carlo III, venduto su eBay per 2.800 sterline, cioè oltre 3.200 euro. Il motivo di questa valutazione straordinaria sta nel numero di serie stampato sul biglietto, elemento che fa la differenza tra una banconota comune e una ambitissima dai collezionisti. Come riconoscere una banconota rara di Re Carlo. Ogni banconota in circolazione possiede un numero seriale unico. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Banconota da 5 sterline di Re Carlo venduta a 3.200 euro: come riconoscere i pezzi rari che valgono una fortuna

In questa notizia si parla di: banconota - sterline

Banconota da 5 sterline di Re Carlo venduta a 2.800: ecco come riconoscerle

In Bulgaria è diventato virale su TikTok un video secondo cui piegando la banconota da 50 euro apparirebbe il volto del diavolo Immediato l'intervento della BCE - facebook.com Vai su Facebook

Banconota da 5 sterline di Re Carlo venduta a 2.800: ecco come riconoscerle - I turisti italiani che prossimamente andranno nel Regno Unito sono invitati a prestare molta attenzione alle banconote in circolazione oltremanica. Si legge su msn.com

Banconota da 5 sterline di re Carlo venduta a 3.200 euro: come riconoscerla e perché vale così tanto - Attenzione agli italiani che hanno in programma un viaggio a Londra, soprattutto al momento del cambio: una banconota da 5 sterline (dal ... Secondo msn.com