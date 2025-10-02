balneari i numeri di una crisi

Lavoro stagionale, la denuncia di Alleanza Verdi e Sinistra: "Condizioni inaccettabili". Mentre la spiaggia di velluto assume l’aspetto invernale, monta la polemica sulle condizioni dei lavoratori stagionali, 160 in meno rispetto al 2024. "Una realtà completamente diversa da quella narrata – spiega Enrico Pergolesi di Avs –. Sullo spirito di accoglienza dei nostri operatori non abbiamo nulla da eccepire; sul costo degli eventi – si stima al momento oltre un milione e mezzo di euro spesi – avremmo invece molte considerazioni da fare, che proporremo nella sede più opportuna, quella del Consiglio Comunale in occasione della sessione di Bilancio". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

